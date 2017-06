José Miguel Insulza: "Por Dios que hubiera ayudado una primaria de la Nueva Mayoría"

Mientras comienza a hacer campaña por un cupo senatorial por la región de Atacama tras ser alternativa presidencial para el Partido Socialista, José Miguel Insulza analizó el panorama electoral y reconoció que siempre fue partidario de primarias para la definición de noviembre.

"Postulé, porque iba a haber consulta y era indispensable hacerla. La falta de ese proceso en el PS nos ha dejado sin franja y ha demostrado que yo tenía razón en que debía haber un candidato socialista en la plantilla de primarias", expresó al diario El Mercurio.

"En estos días hay franja del Frente Amplio, de Chile Vamos, y los que más lucharon porque hubiera una primaria no están en la franja ni en los debates. Una mesa donde hubiesen estado Lagos, Guillier, Carolina Goic y yo habría servido para consolidar nuestra alianza. A lo mejor yo no tenía los votos para salir elegido en una primaria, pero por Dios que hubiera ayudado una primaria de la Nueva Mayoría", afirmó Insulza.

Visibilidad y liderazgo serían, a su juicio, los atributos que perdió la alianza de gobierno al no consultar por su candidato, retrasando además la actual campaña que realiza. "Estaba en lo presidencial, y cuando eso cambió me pidieron que postulara al Senado", declaró, explicitando que tiene todo el apoyo del partido en la región y que se negaría si alguien quisiera que no compitiera por la zona.

"No fui por mis propios pistones. Empecé en Copiapó diciendo que yo no era candidato, porque lo sería solo si el PS lo quería. El candidato que iba, Jaime Pérez de Arce, mandó una carta apoyando mi candidatura. Y hace dos semanas la totalidad del partido regional de Atacama me proclamó. Escalona consiguió lo mismo en Aysén. Imagínese que yo vaya y les diga "oigan, voy a ir por otra parte, ah"", explicó.

Sobre la labor de Guillier como candidato, Insulza indica que "ha ido progresando notablemente. Ha asumido con responsabilidad. Concita opiniones, y su máximo liderazgo está en la posibilidad de concertar. Tiene un buen contacto con la gente, un buen discurso. La presentación programática fue muy sólida. Hay una debilidad que yo le encuentro, y es que hay muchos independientes en el país, pero los que hacen la campaña son los partidos", expresó.

Sobre las inversiones del PS en SQM, el exministro se desmarca del "yo no supe" y afirma que estaba al tanto porque se había aprobado en el congreso del partido. "Si uno es serio, sabe cómo se manejan. Además se aprobó explícitamente que fueran dirigidas por una comisión de expertos técnicos, con autonomía, y se rindió homenaje cada vez que daban cuenta de las rentabilidades de los dineros", afirmó.

"El "yo no sabía", o el "hay que cambiarlo todo" o el pasar al tribunal de disciplina a los compañeros que se dedican a temas económicos y que hicieron este trabajo para el PS gratuitamente para beneficio del partido durante una década, es un poquito egoísta. ¿No es mejor que un partido tenga su plata a que ande mendigando?", reflexionó el también exsecretario general de la OEA.