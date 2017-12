José Antonio Kast valoró el indulto humanitario a Fujimori en Perú

Muchas reacciones causó en el planeta el indultó humanitario que le otorgó el presidente de Perú Pedro Pablo Kuczynski (PPK) a Alberto Fujimori, quien cumplía condena de 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad entre 1990 y 2000.E

Y uno de los que se manifestó al respecto, fue el ex candidato presidencial José Antonio Kast, quien valoró como "un ejemplo de avanzar en justicia y no venganza" el indulto que le fue otorgado al exmandatario.

"Indulto a Fujimori en Perú es un ejemplo de cómo avanzar en justicia y no venganza", resaltó el diputado independiente (ex UDI) en su cuenta de Twitter, cuestionando que un "anciano de 80 años no merece morir en la cárcel, independiente de los delitos horribles que haya cometido", lanzó Kast en Twitter.

En otro mensaje similar, agregó que ""en Chile tenemos ancianos presos, civiles y militares, que apenas pueden ponerse de pie y que requieren atención médica permanente", ante lo cual preguntó: "¿Qué sentido tiene mantenerlos en la cárcel? Indulto, arresto domiciliario, vigilancia permanente. Todos tienen derechos humanos".