José Antonio Kast: Jamás he incitado a la violencia

Tras la violenta funa que sufrió este miércoles, José Antonio Kast comentó en ADN Hoy que los que cometen este tipo de agresiones pertenecen a un "grupo pequeño de violentistas", tal como le sucedió ese día cuando hizo ingreso a la sala y un conjunto de ellos no lo dejó pasar.

"Por detrás mío llegó un grupo concertado de personas a agredirme", comentó, recalcando que fue "algo distinto" para él, dado que "nunca preví la violencia ni los golpes", señaló Kast.

"Yo no tengo problemas si alguien grita y se quiere desahogar, mientras después me deje hablar. Jamás voy a incitar a la violencia", opinó.

Después de descubrir quiénes son "vamos a encontrar a esta persona que fue detenida que dijo 'mira, yo no hice nada'…Bueno, tengo hasta el audio donde le dice a un asesor mío que yo no soy persona", pero aún así está seguro qula sentencia del imputado será "distinta", porque "aquí hay un querellante y soy yo que tengo abogados", declaró.

Al exdiputado se acusa de ser una persona que con su discurso incita al odio, homofobia, xenofobia y que además defiende a un gobierno que hizo mucho daño, sin embargo, para él lo único que pide mediante él es que el gobierno ejerza la norma jurídica y que atienda a las demandas sociales, enfatizando en que él nunca ha dicho que "hay que ejercer violencia".

"Yo lo que abalo es el estado de derecho para todas las personas por igual", dijo el exparlamentario.

Además, cree que el rol de los medios es importante en esto, donde comentó que "si se enganchan con ese grupo organizado que está intentando demonizar una figura como la mía, estamos mal".

Durante la charla que tiene esta tarde en Universidad de Tarapacá hablará sobre el servicio público y de la participación política activa para quienes tengan vocación, al parecer ya cuenta con un grupo de protestantes en su contra. Con respecto a esto, Kast respondió: "Si hay un grupo de manifestantes yo no me quiero exponer si igual me duelen los golpe".

"Aquí los únicos que ejercen violencia son los de la izquierda híper ideologizada que la mayoría de ellos son integrantes del Partido Comunista", argumentó.

Producto del tweet que realizó Manuel Riesco donde decía que si no se puede detener a José Antonio a través de vías administrativas había que detenerlo a palos, el abogado cree que "eso es lo que ocurrió en la universidad, se cumplió su deseo", sostuvo.

En la publicación se le tildó al abogado de fascista, quien aseguró que nunca lo ha sido y que "al final quienes eran antifascistas antiguamente, cosa que yo también soy, son los fascistas del mundo moderno".

Me parece muy bien prohibir a Kast en UDEC. Quienes apoyan abiertamente represores deben ser reprimidos. El fascismo no se combate con argumentos, se lo aísla y reprime, ojalá legalmente, a palos si es necesario. — manuel riesco (@mriesco) March 17, 2018

Si alguien tiene dudas del carácter del movimiento que lidera el personaje aludido, puede despejarlas con dichos de sus partidarios (nada agradable) respecto al comentario de abajo, escrito a la rápida pero que apunta a lo esencial: fascismo se aisla y reprime sin contemplación. https://t.co/41sv20jB23 — manuel riesco (@mriesco) March 19, 2018

Finalmente, dijo que en relación a los partidos de extrema derecha que están presentes en Europa, él no está de acuerdo porque "yo nunca he sido extremo en mi vida, jamás he incitado a la violencia", concluyó.