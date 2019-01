José Antonio Kast alertó a diputados de Chile Vamos por alza de impuestos

El pasado miércoles, José Antonio Kast envió un mensaje de WhatsApp a varios diputados de Chile Vamos, donde alertaba sobre la postura del gobierno en la reforma tributaria.

Según informó La Tercera, luego de que la DC y el PPD plantearan un alza de impuestos a las personas de mayores ingresos, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, señaló que estaban abiertos al diálogo, aunque aclaró que "este no es el momento de definir temas especificos".

Contexto en el que el líder de Acción Republicana envió un texto a varios diputados de RN, la UDI y Evópoli, donde señalaba que "les escribo preocupado por la señal que está dando el gobierno al ceder con la oposición en materia de impuestos".

"No solo no está bajando los impuestos, como prometió en campaña, sino que ahora propone subirlos. Creo que es importante defender los compromisos que asumimos para ganar la elección y no caer en el juego de la izquierda", agrega en el mensaje, además de aclarar que "en diciembre, el mensaje a las personas fue fuerte y claro: no más impuestos, fuera los operadores políticos; y hoy ese mensaje no lo estamos cumpliendo".

"Al final, lo único que hemos hecho en los últimos 30 años es aumentar el tamaño del Estado", agregó Kast.