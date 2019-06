Jorge Sharp sobre horario de la Cuenta Pública: Esto no es Game Of Thrones, es un acto democrático

En horario estelar debuto la Cuenta Pública 2019, una que generó diversos comentarios por los dichos del Presidente Sebastián Piñera y por la decisión de realizar la ceremonia en horario prime.

En una exclusiva para Muni Valparaíso, Jorge Sharp salió a dar sus impresiones de la actividad, donde señaló que "esperemos que los anuncios que existen y que se dieron se concreten".

El alcalde cuestionó duramente el horario elegido por el oficialismo para realizar la Cuenta Pública, debido a que afectó el normal funcionamiento de la ciudad.

"Esto no es una serie de Netflix, esto no es Game Of Thrones. Esto es un acto democrático y que puede hacerse perfectamente en el día. La mayoría de estos actos se hacen en el día, de manera que las ciudades se afecten lo menos posible en su funcionamiento", declaró Sharp.

Además, se comentó las dos referencias a Valparaíso en el discurso de Piñera. La primera fue la construcción del área urbana de Barón, a lo que agregó que "ya lo sabíamos y se está trabajando".

Mientras que en segundo lugar, habló de la rectificación de incluir el tren rápido entre Santiago y Valparaíso. "Lo único que esperamos es que si esto va a ir de verdad, que no se le siga mintiendo a Valparaíso y que no se le siga mintiendo a la gente", sentenció.