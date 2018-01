Jorge Pizarro: "Si Mariana se llamara Mariana González no estaríamos hablando de este tema"

El expresidente de la Democracia Cristiana, el senador Jorge Pizarro, analizó en La Prueba de ADN el anuncio de la salida del partido de los 31 militantes agrupados bajo el movimiento Progresismo con Progreso, encabezados por Mariana Aylwin.

Según el congresista, "a mi en lo personal lo que me afecta es que se haga un cierto abuso de los medios de la memoria de Patricio Aylwin, porque si Mariana se llamara Mariana González no estaríamos hablando de este tema o no tendría la misma importancia."

Pizarro reconoció que la situación significa una gran crisis dentro de la DC y que le causa dolor el tema, pues "cualquier división que tengamos siempre debilita".

"Esto era como la crónica de una muerte anunciada porque llevan 3 o 4 años un grupo pequeño, pero importante dentro del partido, planteando cosas distintas a las que íbamos decidiendo con acuerdos mayoritarios", concluyó Pizarro.