Jorge Burgos renunció a la defensa de Emilio Santelices en acusación constitucional

A través de un comunicado colgado en sus redes sociales, el abogado y exministro, Jorge Burgos, dejó la defensa del ministro de Salud, Emilio Santelices, en el contexto de la acusación constitucional que fue presentada en su contra por diez parlamentarias de la oposición por su rol en la modificación del protocolo de objeción de conciencia en el marco de la ley de despenalización del aborto en tres causales.

En el texto señaló que aceptó el caso "en la más absoluta convicción que la acusación constitucional presentada no tiene asidero y no debe prosperar pues de ocurrir sería manifiestamente injusto", escribió.

"Lo hice también, por que quien me invitó. El abogado Jorge Correa, que no es sólo amigo, sino también un litigante de capacidad y experiencia", señaló Burgos, precisando que también tuvo a la vista "que los diputados de la bancada DC sostuvieron mucho antes de mi decisión, que no apoyaban la acusación, tal situación fue trascendente para mí", sostuvo.

Incluso, reveló comunicaciones con el jefe de bancada DC, Matias Walker, y al presidente electo, Fuad Chaín, quienes aceptaron que tomara el puesto. "Así las cosas, no puedo de dejar de sorprenderme por algunas reacciones en mi partido, en particular declaraciones, trascendidos, gestiones ante la comisión de ética, que por mi presencia en la defensa ponen en duda la convicción de no apoyar la acción constitucional", expresó Burgos. "No logro entender cómo esa decisión de no apoyar la acusación, de quien es inocente del ilícito constitucional que se le imputa, pueda ser puesta en duda por el nombre del abogado que participa la defensa", añadió.

"Lo cierto es que más allá de mi sorpresa, siento que mi presencia le otorga mayor riesgo al resultado de una infundada presentación. No merece el Ministro correr ese riesgo. Por lo anterior he decidido dejar de participar en su defensa. Espero que esta decisión ayude a centrar la discusión donde corresponde, lo insustancial de la acusación, y no en quien asume el patrocinio. Me fue grato colaborar en la construcción de los elementos de la defensa y espero éxito en la gestión profesional de Jorge Correa Sutil", cerró.