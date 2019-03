Jaime Quintana: 'Un Gobierno no puede hacer reformas por la vía administrativa'

En los últimos días, la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, y el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, señalaron que buscarán la vía administrativa para avanzar en sus acuerdos.

Jaime Quintana, en entrevista con ADN, respondió a las palabras de los secretarios de Estado. "Me preocuparon y sorprendieron las declaraciones de Cecilia Pérez. Tengo mucho respeto por ella y el Gobierno, pero sus dichos reflejan un planteamiento de intransigencia. Un Gobierno no puede hacer reformas por la vía administrativa, no ayuda gobernar por decretos para fomentar la democracia", señaló.

Bajo ese mismo argumento, el militante del Partido por la Democracia (PPD) indicó que "el Gobierno renunció de antemano a explorar los acuerdos, eso es asumir que sus propuestas no eran del todo sólidas y que su libreto no era coherente. Por la vía administrativa no se pueden esperar grandes cambios para el país".

Consultado por su evaluación del primer año de Sebastián Piñera, el próximo presidente del Senado sentenció que "no ha sido un año fácil para la oposición y ni el Ejecutivo. El Presidente ha tenido una relación tirante con su sector, este año es crucial en el ámbito político. Este Gobierno ha hecho una buena pega en los acuerdos nacionales, sobre todo en el de infancia. Persuadir y convencer nunca ha sido fácil, no queremos que el Gobierno renuncie a sus objetivos".

Por último, Quintana tuvo palabras para el rol que ejercerá en la Cámara Alta. "Los desafíos no son pocos cuando asuma en el Senado, es el foro por excelencia y el principal espacio democrático de nuestro país. Hay una responsabilidad mayor que en otras instituciones, solamente comparable al Gobierno. Tenemos que cuidar la democracia", expresó.