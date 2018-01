Iván Moreira tras resolución en caso Penta: "Creo más en la justicia que en mis persecutores"

En el marco de la resolución del caso Penta, donde se ratificó la salida alternativa donde deberá pagará 35 millones de pesos en 12 cuotas y fijar domicilio, el senador Iván Moreira compartió sus primeras impresiones tras cerrar el proceso que lo implicaba.

"Me siento muy respaldado, fundamentalmente, por el sistema de justicia y la corte suprema porque no he cometido ningún delito en los hechos", indicó, además de afirmar que "no ha habido impunidad alguna".

Además, reveló que cree "más en nuestro sistema de justicia que en mis persecutores" y que como "a los señores fiscales no les gustó el fallo, no les gustó la resolución judicial, por eso renunciaron", en referencia a las renuncias de los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena.

"Hemos pasado 4 años en la incertidumbre", confesó, agregando que el proceso "ha sido una pesadilla" y que le "ha dolido en el alma estar en tela de juicio", dando el paso a su abogado, Gabriel Zaliasnik, quien explicó que en los próximas horas llegará al Congreso el oficio que revoca su desafuero.