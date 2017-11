Iván Moreira califica desafuero como "lo más duro" que le ha pasado en política

El senador Iván Moreira, desaforado por la Corte Suprema el pasado viernes 3, mientras espera su desafuero conversó con el diario La Tercera respecto a las razones que lo tienen al borde de enfrentar a la justicia en el marco del caso Penta, donde habría pedido a su cercanos boletas por 38 millones de pesos.

El parlamentario asumió que "pude haber cometido una infracción electoral, pero jamás un delito tributario. Este ha sido un peregrinaje muy duro de prácticamente dos años, en que he tenido que vivir una pesadilla, una verdadera persecución política", agregando que "se ensañaron conmigo, con mi mujer, mi familia y con las personas que trabajan conmigo".

Asumiendo que formalmente pidió recursos a Hugo Bravo, que se encuentra arrepentido y que ve la situación como una prestación de servicios, el senador entiende que las revelaciones que realizó el operador fueron una lección. "Si no hubiera existido Hugo Bravo o esta situación que afectó a Penta, las campañas se seguirían financiando tal como se han financiado desde siempre, al menos desde 1989. La verdad es que no tengo que perdonar a Bravo por nada, no veo ninguna intencionalidad de parte de él en contra mía. Me tocó la mala suerte de que en ese computador había correspondencia en la que yo pedía ayuda para financiar una campaña", reflexionó.

Moreira también manifestó que se sintió muy apoyado por la UDI y que actualmente cortó relaciones con el también senador Manuel José Ossandón, quien lo trató de tramposo. "Me dolió y hasta el día de hoy me duele que el senador Manuel José Ossandón nos haya tratado de tramposos. Que habíamos ganado con trampa. Eso ha significado que hoy día no tenga ninguna relación con él, ni ningún contacto. Salvo en la comisión que presido, que es la Comisión de Vivienda, donde él es parte", expresó.

Además, cree que no será condenado y, si llegara a suceder, se pondrá en manos del tribunal supremo de su partido, dando cuenta que el caso "es lo más duro que me ha pasado en política. Teniendo que pasar por situaciones muy difíciles durante estos 25 años en política, todo esto ha sido más duro", confesó.