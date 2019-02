Isabel Allende por comparaciones de Nicolás Maduro con su padre: 'Es casi una ofensa'

La senadora e hija de Salvador Allende, Isabel Allende, se refirió a las comparaciones que ha hecho el propio Nicolás Maduro con el expresidente chileno, expresando que los paralelismos no van a lugar.



"No corresponde ni siquiera hablar de debate, porque no da para debate. Esto fue una salida que lanzó el propio Maduro, pero es completamente ajeno a toda realidad. No hay ninguna comparación posible entre lo que fue el presidente Allende y lo que es Nicolás Maduro", dijo la parlamentaria a La Tercera.



Esta actitud del mandatario venezolano ha generado una serie de cuestionamientos desde diversos sectores.



Profundizando en el tema, la hija sostuvo que "digamos las cosas claras: mi padre fue un hombre de una trayectoria democrática impecable. Siempre fue elegido democráticamente en elecciones diputado, senador y Presidente de la República. Fue toda una vida dedicada a la actividad política, a las instituciones democráticas, a la ampliación de las libertades, a la preocupación por la gente de menos recursos, en fin".



Allende cree que el aludir a la imagen de su padre es "casi una ofensa", puesto que "la diferencia es sideral, no hay por dónde compararlo. No tengo idea por qué lo hará. Alguna gente piensa que con la palabra 'socialista' se pueden arropar, pero están profundamente equivocados".



"Salvador Allende fue toda la vida un hombre de su partido, el Socialista, pero siempre respetó la Constitución y las leyes", recordó.