Insulza por dichos de Boric: No pondría en el mismo saco a China por ser socio comercial

Los dichos de Gabriel Boric hacia la izquierda, en su llamado a que dicho bloque debe condenar la situación de países como Venezuela, China, Cuba y Nicaragua, no fue respaldado por el senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza, a la hora de incluir en ese lote al país asiático.



A su juicio, el integrar al gigante oriental no corresponde, considerando la figura que representa como socio económico.



"Me preocupa el tema de los DD.HH., pero no lo pondría en el mismo saco porque no creo que tenga ningún efecto y, en cambio, le causaría daño a una cantidad de chilenos que viven del comercio con China, ¿o no le parece importante que el 27% de nuestro comercio exterior sea con China?", dijo el Panzer a CNN.



Insulza aseveró que le parecen "igualmente importantes los DD.HH de los chilenos que comen y viven de lo que China nos importa" y que la distancia del país con la nación asiática no permite ver el panorama completo con respecto a ellos.



"China queda al otro lado del mundo y nunca ha tenido una democracia, ha tenido un desarrollo distinto del que hemos tenido nosotros (…). Yo respecto de eso sería más cuidadoso", sostuvo.