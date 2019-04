Ignacio Urrutia y minuto de silencio por Caso Degollados: "Yo rindo homenaje a quien yo quiero"

Luego de que el diputado DC Matías Walker pidiera a la mesa de la Cámara de Diputados que se sancione a Ignacio Urrutia por salir durante el minuto de silencio que se realizó en honor a las víctimas del caso Degollados, José Manuel Parada, Santiago Nattino y Manuel Guerrero, el parlamentario independiente se amparó en su independencia para no ser parte.

"No es la izquierda quien me va a venir a pautear", aseguró en conversación con ADN, donde argumentó la autonomía para ser parte de ciertos homenajes y no a otros. "Yo rindo homenaje a quien yo quiero", explicó, asegurando que "a quien no crea que deba hacerlo, prefiero retirarme de la sala igual como lo hicieron algunos diputados cuando se pidió un minuto de silencio para Jaime Guzmán".

Declarando que "cada uno tiene derecho a hacer lo que crea que es lo que corresponde", Urrutia indicó que no le complica ir nuevamente a la comisión de ética, donde señaló a modo de broma que es "accionista casi mayoritario"

"Aquí tenemos libertad, no somos mandados", afirmó. "Yo soy además independiente, por lo tanto yo le rindo homenaje a quien yo quiero", agregó, indicando que no tenía "ningún interés" en ser parte del tributo a las víctimas del caso degollados.