Ignacio Urrutia y dichos contra víctimas de la dictadura: "Lo que dije en la Cámara, ahí se queda"

"Lo que dije en la Cámara, en la Cámara se queda". Así de tajante, el diputado Ignacio Urrutia (UDI) dio por cerrada la polémica tras catalogar como "terroristas con aguinaldo" a las víctimas de violaciones de derechos humanos durante la dictadura.

A su salida, el parlamentario gremialista fue abordado por el periodista de ADN Kevin Felgueras, instancia en que arremetió contra Pamela Jiles, quien lo encaró al interior del hemiciclo.

"Estoy extremadamente adolorido de un brazo por un golpe que recibí de la diputada. Lo que digo lo dije adentro de la Cámara y no tengo que nada más que hablar al respecto", afirmó.

En esa línea, Urrutia aseguró estar "sumamente complicado por la agresión que recibí" de la parlamentaria, a quien acusó de "aprovecharse de su género para agredirme".

"Como hombre jamás se me habría ocurrido y no se me pasa ni por la mente agredir a una mujer y no lo haré jamas", cerró.