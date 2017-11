Hijo de Jorge Soria con todo contra Rossi: "Chao, sinvergüenza de mierda"

Fulvio Rossi, que no logró la reelección al senado por Iquique, primero culpó a bandas criminales de inmigrantes de haberlo atacado. Con el paso de las horas, el hijo del senador desaforado sindicó como responsable de la agresión al comando de Jorge Soria, posteriormente ganador de un cupo en la Cámara Alta.

Conocidos los resultados de los comicios, Jorge Soria Macchiavello, hijo del senador electo, salió al paso de las acusaciones y le enrostró a Rossi con vehemencia su derrota electoral.

"Me gritaste en Arica, hace ocho años atrás, 'te maté, a ti y a tu familia los maté, no existen, no son nada, los maté' y estaba mi hijo chico en mis brazos. Hoy te digo a ti, te eliminamos de la vida política, sin vergüenza, corrupto y enfrenta las querellas que te vienen, chao, sinvergüenza de mierda", dijo a un canal regional.