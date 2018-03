Heraldo Muñoz: "Esta una Corte de derecho, no es para citar a poetas ni a políticos"

"Esta una Corte de derecho, no es para citar a poetas ni a políticos, sino para citar precedentes de tipo legal". Así respondió el excanciller Heraldo Muñoz a las consultas sobre el énfasis emocional de la réplica altiplánica ante La Haya, donde acuñaron frases de Vicente Huidobro, así como "a los millones de bolivianos que nunca han tocado las olas con sus pies".

"No puedo adivinar la mente de los jueces, pero creo que los jueces se guían por criterios jurídicos, por respeto al derecho internacional y el derecho internacional está de nuestro lado", dijo el secretario de Estado, quien se declaró "asombrado" de que el país vecino "no reconozca que desde 1990 no hubo ninguna resolución de la OEA respecto de la aspiración marítima boliviana".

"Habrá sido algún gesto generoso de Bolivia que no presentó una resolución. No, porque no tenía los votos, porque ya no había 'interés hemisférico' en la aspiración marítima boliviana, porque había vuelto la democracia a Chile. Y antes del golpe militar de 1973, nunca hubo una resolución respecto a la aspiración marítima boliviana, no hubo interés hemisférica de modo que hay una distorsión clara de la historia que tiene que ver con las condiciones que regían en Chile en ese momento", denunció.





En esa línea, Muñoz repasó parte de la argumentación boliviana: "Vi cuidadosamente la declaración en la pantalla y la pantalla traduce diferencia como disputa y hay un ámbito abismante entre una disputa y diferencia. Hasta eso está mal traducido por los abogados bolivianos. Eso es algo que, entre otras cosas, tendremos que decirle a la Corte".

"Trataron de colocar todo sobre la mesa, incluso volvieron a 1895 que ya la Corte en la objeción preliminar lo descartó totalmente, porque esos tratados nunca entraron en vigor. Nosotros mostramos las declaraciones completas de 1950, y que insistan ahora será necesario recordarle a la Corte qué se intercambió en 1950", enfatizó Muñoz, agregando que "tienen acceso al mar, porque el Tratado de 1904 prevé acceso al mar".

"Hay 200 mil camiones que cruzan cada año a nuestro país, y no sólo eso, sino que hay miles y miles de bolivianos que vienen a nuestro país, de modo que el acceso es efectivamente libre", recordó.