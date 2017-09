Guillier respondió por informes copiados de internet por sus asesores

El candidato presidencial, Alejandro Guillier, defendió los informes realizados por sus asesores, los cuales contienen párrafos copiados textualmente de la página del Congreso.

De acuerdo al senador, los documentos se realizaron para que se enterara de lo que sucedía en las comisiones que no podía asistir.

"Ustedes saben que yo soy senador independiente. Los senadores, cuando pertenecen a partidos, se distribuyen en las distintas comisiones y, además, tienen equipos técnicos que van informando al senador que está en determinadas comisiones lo que pasa en otras comisiones donde él no participa", indicó.





En esa misma línea, el legislador acotó que "yo generé una pequeña red de gente que trabaja y que me va informando de lo que va ocurriendo en otras comisiones que, para mí, son especialmente interesantes".

"Obviamente, cuando no puedo concurrir a una Comisión de Energía o Minería, o a una reunión de la Comisión de Educación o de Salud, hay gente que me reporta qué se discutió en esas sesiones, y lo único que hacen es que me agregan una observación -a veces a borde o a final del documento, o a veces me lo subrayan- donde me dicen: 'Ponga atención en esto que se está discutiendo'", indicó.

Por último, Guillier enfatizó que "comprenderán que yo no me puedo leer todo lo que pasa en el Congreso".

"Esta información es pública, está en el Senado, ya demás es auditada. No hay nada que no haya pasado por los controles que hay en el Senado. Todos los materiales, asesorías, los informes de asesorías y los materiales que se nos entregan quedan a disposición de la ciudadanía. Lo pueden consultar directamente al Senado", subrayó.