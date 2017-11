Guillier responde a ME-O: "Mejor silencio ante la tontera"

El candidato presidencial de la coalición oficialista, Alejandro Guillier, le respondió "mejor silencio ante la tontera" al aspirante presidencial del PRO, Marco Enríquez-Ominami, quién le pidió expulsar a un asesor que lo habría amenazado de muerte.

"Todavía no veo coraje. ¿Va a expulsar al que ofreció meterme balas de su comando?", le dijo Enríquez-Ominami a Guillier.

"No he mandado a matar a nadie", respondió el periodista. "Una metida de pata de un parlamentario se aclara, y no se magnifica ni se transforma en tema de una campaña presidencial", complementó Guillier pidiéndole al candidato del PRO que dejara de "estar jugando a la víctima".