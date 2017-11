Guillier: "Pensamos que hay una unidad de objetivos con el Frente Amplio"

El candidato presidencial de la Fuerza de la Mayoría, Alejandro Guilllier, aseguró que espera tener el apoyo del Frente Amplio para la segunda vuelta ante Sebastián Piñera, postulante a La Moneda de Chile Vamos.

"Espero que apoye, es a lo que aspiramos. Pensamos que hay una unidad de objetivos. Sería el voto natural. En política hay que hacer alianzas", dijo en el ciclo #SiYoFueraPresidente.

El senador dijo que "la gente de las bases se está decantando", pero que "es obvio que una coalición que está en formación y quiere marcar identidad tiene que ser firme en su postura".

Guillier asume que, más que el apoyo de la dirigencia del Frente Amplio, él debe trabajar para convencer a los electores de Beatriz Sánchez. "Lo que uno tiene que hacer es leer qué votó la ciudadanía, porque la gente no sigue partidos. Hoy el ciudadano es libre con su voto. El liderazgo de los políticos es muy relativo", dijo.

El periodista dijo que no tendría problemas en sumar a miembros del Frente Amplio a un eventual gobierno suyo. "No tengo ningún problema de incorporar a todos los sectores que estén comprometidos con un programa de reformas. Nosotros pensamos es muy amplio y abarca muchos sectores que no votaron por nosotros", dijo.

Agregó que es decisión del Frente Amplio si se suma o no, pero que "basta un pacto de gobernabilidad, que apoyen aquello proyectos donde estamos de acuerdo y que sean oposición aquello en lo que no están de acuerdo".