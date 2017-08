Guillier lanza video de apoyo a matrimonio igualitario

En la misma jornada que la Presidenta Michelle Bachelet firmó el proyecto de matrimonio igualitario, Alejandro Guillier lanzó un video apoyando la medida.

Bajo el lema "Donde hay amor, hay una familia", el candidato presidencial defiende los distintos tipos de familias que existen en nuestro país.

"No es cierto que existe una sola forma de hacer familia (…) Me ha tocado conocer de cerca a las familias chilenas. Hay familias grandes, pequeñas, hay familias que tienen muchos hijos y otras que no tienen hijos", señala.

El registro termina con una fotografía del candidato junto a su esposa y tres hijos. "Queremos que las familias puedan estar unidas, porque donde hay amor, hay una familia, finaliza.