Guillier: "He sido públicamente crítico de nuestra política exterior hacia Bolivia"

Durante un encuentro con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CNC), el candidato presidencial, Alejandro Guillier, comentó la relación que nuestro país mantiene con Bolivia.

"He sido públicamente crítico de nuestra política exterior hacia Bolivia. Evo Morales no es Bolivia; las políticas son de Estado, son permanentes, no del gobernante de turno", dijo.

De acuerdo a El Mercurio, el senador también cuestionó la forma que Chile actuó en la detención de funcionarios bolivianos por contrabando en la frontera.

"Si nos provoca, le paramos el carro con inteligencia, pero no entramos a la discusión en que hemos estado", sostuvo.

En esa misma línea, Guillier enfatizó que "cuando Evo Morales nos torea y nosotros empezamos a decir que no vamos a dejar entrar a su canciller, y después termina el canciller recibido por autoridades chilenas, es una derrota diplomática tonta".

Al respecto, desde la cancillería recalcaron que nunca se lo prohibió la entrada a la autoridad altiplánica.