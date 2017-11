Goic reitera que es "imposible" lograr acuerdo con Guillier para segunda vuelta

En conversación con El Mercurio, Carolina Goic, candidata presidencial de la DC, volvió a indicar que no es posible tener un acuerdo con Alejandro Guillier, en el caso de una segunda vuelta.



En el diálogo con el matutino, la aspirante al sillón en La Moneda expresó que "es imposible armar un acuerdo sobre nada. Y si hay algo que aprender, es que necesitamos una articulación política mucho más sólida para gobernar; volver a la disciplina de que si hay acuerdos, se cumplen. Proyectar una alternativa seria de gobernabilidad no se hace sin claridad programática".



De paso, Goic también reiteró su distanciamiento con respecto al PC, puesto que "hoy, con este partido, no están las condiciones para gobernar con ellos".



La candidata también expresó que el programa de la centroizquierda debe ir en ruta hacia el tema de las pensiones y el Sename, y no "ponerse creativo" con cambios a la Ley antiterrorista, en una clara alusión al Gobierno.