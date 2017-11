Goic: "Hubo varios parlamentarios del partido que fueron desleales con mi candidatura"

La senadora Carolina Goic, ex candidata presidencial de la DC, acusó de deslealtad a algunos parlamentarios de su partido.

"Hubo varios parlamentarios del partido que fueron desleales con mi candidatura. Hubo parlamentarios que nunca apoyaron mi candidatura y eso es evidente. Y apoyar es mucho más que ponerse para la foto", dijo en entrevista con El Mercurio.

"Es evidente que si usted encabeza una candidatura y pertenece a un partido, y todos los días tiene que estar respondiendo a cuestionamientos de quienes supuestamente debieran apoyarla, eso va debilitando y generando dudas legítimas en la ciudadanía. La lealtad es un valor muy apreciado y de eso faltó mucho en el ámbito parlamentario de mi partido", agregó.

"Si usted no respeta los códigos internos de mínima disciplina que tiene que haber en un partido, está implantando el germen de la autodestrucción: se pierden las normas de convivencia y eso va generando un desgaste progresivo. Cuando fui a presentar mi renuncia a la sede del partido, me recibieron con una barra brava de apoyo a Guillier. Eso no corresponde, no es el partido al que mi padre me enseñó a querer", complementó.