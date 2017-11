Goic: "El mínimo de seriedad de un candidato es exponer sus planteamientos"

Luego de que Alejandro Guillier dijera que presentará su programa tras la primera vuelta, las reacciones no se hicieron esperar por parte de los otros candidatos presidenciales.

En un banderazo en la Plaza de Armas de Puente Alto, Carolina Goic indicó que "el mínimo de seriedad de una candidato es exponer sus planteamientos públicamente, que la gente pueda compararlos y con esa información acudir a votar. Espero que el partido comunista no esté vetando algunos temas que le impiden a Guillier dar a conocer su plan".

Respecto a su plan de gobierno, la presidenta de la Democracia Cristiana apuntó que "estamos difundiendo nuestra propuesta de Gobierno, que pone el énfasis en cómo volvemos a crecer y que el crecimiento vaya de la mano de un bienestar social y con una buena calidad de vida. Le queremos decir a la clase media que con nosotros van a estar protegidos en salud y educación, y que también van a tener las oportunidades que se merecen. Queremos ser la candidatura que represente a todas las regiones de Chile".

Manteniendo esa línea, la carta presidenciable de la DC expresó que "no solo se vota por una candidata, hay que elegir gobernabilidad y una propuesta país, la que dimos a conocer haciendo la discusión de cara a la gente".

Por último, la senadora comentó que "no nos vamos a dejar vencer por las encuestas, seguiremos trabajando con nuestra convicción. No creeremos en una realidad que no es tal, las elecciones se juegan el 19 de noviembre y no antes. Piñera se viste con ropas ajenas y no reconoce lo bueno que se ha hecho estos cuatro años. El copy paste que tanto criticamos, dejaría de ser tal si reconociera la autoría de las cosas".