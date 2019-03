Gobierno sobre reuniones con partidos de oposición: 'Nos cuesta entender que el PC se reste'

Desde el Gobierno lamentaron que el Partido Comunista rechazara la idea de reunirse con el Presidente, Sebastián Piñera, para analizar los proyectos de ley que el Ejecutivo pretende que se aprueben en el Congreso; advirtiendo que se está perdiendo una gran oportunidad.



Al respecto, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, manifestó la postura del oficialismo con respecto a la decisión de la bancada.



"Me cuesta entender y como Gobierno nos cuesta entender que el PC se reste. Leí por ahí que el espacio para el diálogo es el Parlamento y yo que no. Que si bien es fundamental, hay muchas materias que no pasan por allí", dijo.



Blumel añadió que "están perdiendo la oportunidad de discutir, no solo la agenda legislativa, que es un aspecto específico de los temas que el Presidente está discutiendo, sino que de los temas país que le preocupan a la gente".



Una polémica que se destraba y sobre el cual el Gobierno sostuvo que se invitó a todos los presidentes de los partidos políticos.