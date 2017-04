Gobierno por decisión del SII: "Aquí no ha habido ninguna influencia del Ejecutivo"

La vocera Paula Narváez reiteró este lunes que el Gobierno no ejerció ninguna presión para que el Servicio de Impuestos Internos (SII) decidiera no interponer querella en los casos de financiamiento irregular en la política.

De esta manera, la secretaria de Estado enfatizó que el director organismo, Fernando Barraza, actuó de forma independiente.

"El SII y su director ha actuado de acuerdo a la ley que lo faculta y además en esto ha actuado de manera completamente autónoma, de acuerdo a sus atribuciones", dijo.

"Aquí no ha habido ninguna influencia del Ejecutivo y por lo tanto, el Gobierno no estima necesario tener que hacer modificaciones al respecto", añadió.

Respecto a las últimas declaraciones de Michel Jorratt, quien acusó que recibió presiones desde el ministerio del Interior para que no entregara antecedentes del caso SQM, Narváez sostuvo que "los dichos del ex director del Servicio de Impuestos Internos son materia de investigación por parte del Ministerio Público, por lo tanto al Gobierno no le corresponde referirse al mismo".