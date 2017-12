Gobierno pide elevar debate tras llamado de Guillier a "meterle mano a bolsillos de los más ricos"

El ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, hizo este miércoles un llamado a los candidatos presidenciales Sebastián Piñera y Alejandro Guillier "a subir el nivel del debate" de cara a la segunda vuelta del 17 de diciembre próximo.

Esto, después que la carta de Fuerza de la Mayoría planteara su idea de meter "la mano en bolsillo" del empresariado para lograr el financiamiento para la gratuidad en la educación y el fin del Crédito con Aval del Estado (CAE).

Lo anterior surgió casi en paralelo a los dichos del abanderado de Chile Vamos, quien denunció que en primera vuelta hubo "votos marcados" en favor del propio Guillier y Beatriz Sánchez.

"Prefiero no ser comentarista, particularmente no creo tener un muy buen récord en mis propias declaraciones. Uno a veces dice cosas al calor de los debates, pero sin duda el subir el nivel del debate, evitar descalificaciones, el lenguaje, por ambos lados es algo deseable, porque los chilenos y el gobierno esperamos contrastar las diferentes propuestas de futuro y no caigamos en oscurecer el debate de fondo", dijo Eyzaguirre.

En el comando del candidato oficialista, en tanto, recogieron el guante. Una de sus voceras Roxana Pey, quien trató de bajar el perfil de las declaraciones de Guillier, señalando que "no hay que asustarse".

"Él señaló muy claramente que no puede ser que la clase media sea la que lleve el peso principal cuando hablamos de avance en una sociedad, no se sacan del aire, desde luego que un sector, no sólo el más acomodado, sino que el súper más acomodado -estamos hablando del 0,1% de la población-, tiene responsabilidades sociales", cerró.