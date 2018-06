Giorgio Jackson destaca "reflexión" de Piñera por altas dietas parlamentarias

El diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, se refirió a las declaraciones del Presidente Sebastián Piñera, quien consideró que las dietas parlamentarias "son altas".

En conversación con ADN Hoy, el parlamentario entregó detalles del proyecto que junto a Gabriel Boric presentaron en 2014 y aseguró que "todavía no se ha tenido la oportunidad de votar".

Jackson precisó que su iniciativa consta de una reforma constitucional y un proyecto de ley que "pone un límite de un máximo de 20 veces el sueldo mínimo".

"Nos parece impresentable que sea 34 veces hoy el sueldo de un parlamentario en comparación al sueldo mínimo", subrayó.





Para el legislador del Frente Amplio, "esto no se enmarca en una política demagoga, ni que intente hacer campaña, ni ser populista, sino simplemente una medida que pone una gota de justicia en cuanto al uso de los recursos público y el valor del trabajo de nosotros".

El diputado detalló que "el sueldo bruto de un parlamentario está del orden de los 9 millones 350 mil pesos, después se hacen los descuentos de isapre o Fonasa, AFP y también el impuesto a la renta".

"Posteriormente, hay un sueldo líquido que es sumamente alto. Ese sueldo bruto es 34 veces casi superior al sueldo mínimo, que está en 276 mil pesos", precisó.





Jackson acusó que "ningún gobierno ha querido tomarlo en serio y, lamentablemente, cuando presentamos urgencia hay varios que también siguen catalogándonos de populistas. Faltaba que el Presidente hiciera una reflexión al respecto, enbuenahora que lo hiciera, para que los parlamentarios oficialistas empezaran a cambiar de opinión".

"Me vi bastante sorprendido para bien con las palabras del Presidente Piñera. Es de esperar que esto se transforme en acciones, no solamente en palabras, y el Gobierno le ponga urgencia al proyecto que hemos estado discutiendo o que presenten otro proyecto que vaya en la misma línea. No nos interesa el tema de la autoría", concluyó.