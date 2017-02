Germán Pino: "El PPD se va a inscribir el día 14 de abril"

El secretario general del Partido Por la Democracia, Germán Pino, analizó en la Prueba de ADN la polémica por el refichaje electrónico que autorizó el Servel a los partidos tradicionales y aseguró que "el PPD se va a inscribir el día 14 de abril".

El dirigente comentó que "se ha utilizado mayoritariamente el sistema presencial, para reinscribir e inscribir a los nuevos militantes", agregando que "tenemos sobre 8.000 y hemos estado trabajando durante todo el verano, y lo vamos a seguir haciendo".

Pino enfatizó en Radio ADN que en el PPD no desean "ni la ley corta, ni la prórroga del plazo para la inscripción de los partidos. Nosotros vamos a cumplir en tiempo y forma lo que la ley establece. Creemos que ya no hay espacio en la ciudadanía, para ningún tipo de acción distinta a que no sea el cumplimiento de la ley".

Al finalizar, el secretario general de la colectividad se refirió a Pepe Auth y manifestó que fue "un acuerdo de la comisión política que mandataba a la mesa nacional, a que se pusiera término a la participación del diputado Auth en la bancada del PPD".