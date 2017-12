Gaspar Rivas protagoniza performance con personaje de Plaza Sésamo en pleno Congreso

Un llamativo momento protagonizó el diputado Gaspar Rivas mientras se discutía el proyecto de ley que crea una sociedad anónima del Estado denominada Fondo de Infraestructura S.A.

Respecto al proselitismo que se ha criticado durante la campaña, el parlamentario declaró, cuando hizo uso de la palabra, que iba a hacer lo propio por su candidato.

"Después de mucho pensarlo, he decidido que tengo un candidato. Y la verdad es que me acompaña hoy día, está conmigo. Se los voy a presentar. Se llama Elmo", indicó, sacando bajo su mesa a un personaje de Plaza Sésamo que no era precisamente el que nombró, sino que "Archivaldo".

Posteriormente, explicó que "me da más confianza él que cualquiera de los dos payasos que se están presentando en este minuto. Éste sí me da confianza, éste no me va a engañar. Este es mi candidato y voy a marcar mi voto con su nombre y no con el de los "tony Caluga" que se están presentando", afirmó Rivas.