Gabriel Silber no será candidato a presidir la Cámara de Diputados

A pesar de lo que se venía barajando desde hace un tiempo, Gabriel Silber puso a disposición su candidatura a presidir la Cámara de Diputados, luego de las denuncias realizadas de manera anónima por correo electrónico por eventual maltrato intrafamiliar del propio parlamentario.



Fue el jefe de la bancada de la falange, Gabriel Asensio, quien confirmó que no será opción para presidir en el próximo año legislativo.



"Ya no va a ser candidato Gabriel. Ha tomado esa decisión, lo acompañamos en esa decisión y esperamos que mañana o pasado mañana nosotros establezcamos el procedimiento mediante el cual vamos a entregar el nombre de otro demócrata cristiano al resto de los partidos de la oposición, para elegirlo como presidente de la Cámara el próximo martes", afirmó.



Una determinación que se tomará en las próximas horas, con la decisión del Frente Amplio si apoyar o no este pacto administrativo que tiene ahora este cambio de nombre.