Gabriel Boric: "Me parece improcedente detener la agenda por la visita del Papa"

La nominación de Andrés Zaldívar para el Comité de Asignaciones Parlamentarias, que se resuelve este miércoles, sigue generando cuestionamientos.

Gabriel Boric, en conversación con ADN Hoy, criticó la determinación. "Voy a rechazar la nominación de Zaldívar y el resto de los consejeros, tiene que haber un cuestionamiento sobre cómo se designa a esta gente. Es vergonzoso que sigamos con una lógica binominal para cuotear cargos sin ninguna justificación técnica. Está mal en muchos sentidos", apuntó.

Sobre sus razones para el rechazo al histórico senador, el diputado señaló que "La Ley que regula el Comité de Asignaciones Parlamentarias impide que parlamentarios en ejercicio sean nominados. Zaldívar no lo será cuando asuma el cargo, pero sí lo es ahora y por eso es ilegal".

En otro tema que ha marcado la pauta, el militante del Frente Amplio también disparó contra las determinaciones tomadas por la llegada del Papa a Chile. "Me parece absolutamente improcedente que la agenda legislativa se detenga por la visita del Papa. La discusión sobre la Identidad de Género no es una provocación hacia nadie, no solo se trata de que el Estado sea laico, también tiene importancia la situación de personas que históricamente han sido discriminadas", indicó.

Además, lanzó una contundente frase sobre el proyecto que sería postergado. "Para mí es más importante la discusión de la Identidad de Género que lo que pueda o no molestarle a la Iglesia Católica. Sería interesarle preguntarle al Papa Francisco por su opinión, creo que no se opondría al debate", concluyó.