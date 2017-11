Gabriel Boric es internado tras descuidar lesión por campaña

Gabriel Boric terminó la carrera parlamentaria en Magallanes, que ganó con un 32,83% de los votos, lesionado.

"El sábado antes de la elección tuve un accidente en el hombro derecho. Traté de aguantarlo para todo lo que venía", comenzó explicando el parlamentario del Frente Amplio en su cuenta de Twitter.

En la red social, junto a una selfie en la camilla del hospital, contó cuál fue la conclusión médica. "Me confirmaron que era fractura de clavícula fea y que me tenía que operar, por lo que no podré ir al Congreso esta semana", escribió.