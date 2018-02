Futuro ministro de Economía descarta inhabilitarse si deben redefinir proyecto Dominga

El futuro titular de Economía, José Ramón Valente, aseguró en una entrevista con La Tercera que no se inhabilitaría como miembro del comité de ministros en caso que deban decidir la realización del proyecto minero Dominga.

"No tengo ninguna relación con la familia Délano. Mi única relación con la familia Délano es profesional, como asesor en un par de compañías de ellos, nada más. Yo siento terminada esa relación desde el 28 de febrero, por lo tanto, no veo ningún conflicto entre mis relaciones profesionales pasadas y el futuro rol que cumpliré como servidor público, porque justamente esa experiencia es la que me permitirá aportar en mi rol de servidor público", aseguró el próximo secretario del Estado a La Tercera.

Valente figura como director de la compañía de seguros Penta Vida, perteneciente al Grupo Penta, quienes son los principales participantes de la iniciativa minera. El futuro ministro ya le señaló al Presidente electo su interés para que se lleve a cabo el proyecto.