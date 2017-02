Fundador de Patria y Libertad: "Tengo la mejor opinión de Gabriel Boric"

Eduardo Díaz, fundador del movimiento nacionalista Patria y Libertad y actual líder del partido Viento Sur, admitió que formará parte del Frente Amplio en su región y reconoció su admiración por Gabriel Boric.

En entrevista con El Desconcierto, el excandidato a senador por la UDI señaló que comparte los principios del movimiento y sostuvo que se considera "el primer opositor en Chile al modelo neoliberal".

"Me siento muy cómodo en una postura que busque generar una postura distinta al neoliberalismo", subrayó.





Sobre su respaldo al Golpe de Estado de 1973, Díaz reconoce que "tenemos que asumir la historia de cara. Eduardo Frei Montalva apoyó el golpe, al igual que yo, al igual que Aylwin y al igual que muchos".

Sin embargo, advierte que nunca quiso ingresar al gobierno militar "ni asumir ningún cargo porque vi clarito desde el principio que la aplicación de un modelo de desarrollo por coerción implicaba necesariamente la violación de los derechos humanos".





El tres veces candidato a senador por la IX región también se refirió a los referentes juveniles del movimiento, Gabriel Boric y Giorgio Jackson.

"Tengo la mejor opinión de Boric y no podría hablar mal de Jackson, pero no lo conozco. A Boric lo sigo desde el principio leyéndolo y cuando habla de ser un fundamentalista magallánico, me cayó muy bien porque yo me siento un fundamentalista de la regionalización", puntualizó.

Díaz añadió que "no creo en una democracia cautiva en la república de Santiago Oriente. Creo que la democracia debe venir a las geografías y reconocer la existencia de pueblos, comunas y regiones. Esto calza mucho con el discurso ciudadano de las nuevas generaciones".