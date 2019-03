Frente Amplio por primer año de gobierno de Piñera: 'No ha sido mejor para los chilenos'

Una serie de críticas expresaron los líderes del Partido Comunes, pertenecientes al Frente Amplio, con respecto al balance del Gobierno, luego de las palabras de Andrés Chadwick, quien sostuvo que ha sido mejor para los chilenos de lo que fueron los años anteriores.



Al respecto, el secretario general de Comunes, Jorge Ramírez, señaló que no hay nada que celebrar, puesto que se ha privilegiado de parte del oficialismo la farándula política.



"Este primer año de Gobierno de Sebastián Piñera, no ha sido mejor para los chilenos porque las promesas no se han cumplido, principalmente por la alta tasa de desempleo, el asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca y el fallido actuar en la política interncional, en particular sobre Venezuela", dijo.



Por su parte, la expresidenta de la FECH y vicepresidenta de Comunes, Valentina Saavedra, expresó que "es cosa de ver cómo el Gobierno llama a no marchar y luego de una masiva movilización, está obligado a contradecirse".



Saavedra añade profundiza en su punto, poniendo de ejemplo lo ocurrido con la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, quien "se declara feminista tras las declaraciones de mujeres de su sector, quienes públicamente llamaron a no adherir a la huelga del 8M".