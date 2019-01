Frente Amplio anuncia que no continuará pacto de gobernabilidad con la centroizquierda

Durante este jueves, los diputados de la bancada del Frente Amplio anunciaron que no continuarán con el acuerdo de gobernabilidad, suscrito con los partidos de centroizquierda.



Una medida adoptada tras las diferencias que se han generado con las votaciones provenientes desde la Democracia Cristiana y el Partido Radical, en temas como por ejemplo "Aula Segura" y la Ley de Migraciones.



Frente a este escenario, el diputado del Partido Ecologista Verde, Félix González, esgrimió que “no podemos seguir en un acuerdo de oposición con gente que no es de oposición, que no se comporta como tal y que han sido funcionales al Gobierno de Piñera. Como bancada no podemos mantenerlo”.



Además, el parlamentario aseveró que si bien se conversará la decisión tomada con los partidos, lo concreto es que "no vamos a votar por Gabriel Silber", para la presidencia de la Cámara de Diputados.