Florcita Motuda: Menos mal el Frente Amplio no ganó las presidenciales, quizás qué cagada quedaba

Durante su participación en el programa Stock Disponible de Vía X, el diputado del Partido Humanista, Florcita Alarcón, mostró sus reparos con respecto a si el Frente Amplio hubiese ganado en las últimas elecciones presidenciales con Beatriz Sánchez, puesto que a su parecer la coalición todavía no estaba preparado.



"Me cagué de susto. Si nos elegían en la (votación) anterior. Dije 'qué vamos a hacer'. Me cago de espanto, quizás qué cagada habría quedado. Por suerte no salimos", afirmó, añadiendo como interrogante el hecho de que "¿te parecería si a Pamela Jiles la lleváramos como presidenta?".



Alarcón descartó ser alguna vez candidato a dicho rol y tuvo de paso una reflexión con respecto a lo que pasó con Alberto Mayol, señalando que "debió salir elegido, sigo sosteniendo que se lo cagaron por pendejerías".