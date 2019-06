Florcita Alarcón sobre el código de vestuario para la Cuenta Pública: 'Me parece una aberración'

Una particular respuesta tuvo el diputado Florcita Alarcón tras enterarse de la misiva firmada por al menos 10 parlamentarios de Chile Vamos, en donde piden que se establezca un debate sobre el protocolo de vestimentas, en relación a la máscara de gatúbela que exhibió el artista durante el discurso de Sebastián Piñera en la Cuenta Pública.

Respecto a la carta, Alarcón sostuvo que "me parece una aberración. Si queremos una diversidad, los diputados, dueños de casa e ingenieros, pueden vestirse como quieran. Nosotros venimos con una idea, una emoción y una forma de vestir diversa. Un Congreso diverso es una garantía de que sea representativo".

¿A quién representa usted con la máscara de gatúbela? "A todos los artistas, que se visten como artistas y tienen la libertad de vestirse como quieren, por supuesto. Por eso cuando estaban votando la ley escenica, dije que tenían que venir más artistas, porque a veces parece que nos quieren echar. La que se tiene que ir es la gente que ya lleva 30 años de diputados, es una aberración", lanzó.

Si a usted le imponen un código de vestuario ¿lo va a cumplir? "No, eso no levanta como valor a la diversidad, yo me siento con la libertad de ponerme lo que quiera. Un colega me preguntaba que por qué me daba vuelta por aquí y por allá, y le contesté que era porque soy un artista que participa en política. Yo como artista busco las cámaras y me encanta", cerró el parlamentario.