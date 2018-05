Felipe Larraín: "Tengo una gran tranquilidad, dormí bien anoche"

Mientras siguen apareciendo antecedentes respecto al polémico viaje que realizó al "Harvard Alumni Day" 2018 durante el mes de abril, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, se presentó en un seminario organizado por la Cámara Chilena de La Construcción.

En la instancia, volvió a hablar de su cuestionada presentación en Estados Unidos. "Le quiero decir una cosa: tengo una gran tranquilidad, vine a este seminario y dormí bien anoche", afirmó.

"Yo voy a seguir haciendo mi trabajo, aunque tenga que enfrentar las pequeñeces de la política", agregó, insistiendo en sus primeras palabras tras la polémica. "No tengo nada que esconder, he dado la cara todo el tiempo ante este requerimiento y, la verdad, es que de aquí en adelante va a hacer la última vez que me voy a referir al tema porque yo me quiero mover a otra cosa", señaló.

Al ser consultado por una conversación con el presidente Piñera al respecto, Larraín reveló que "por supuesto que se tocó el tema. Y el Presidente me ha dado todo su apoyo", expresó.