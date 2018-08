Felipe Larraín: Si reduzco el IVA al libro, al otro día pedirán disminuir el de los medicamentos

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, se refirió de manera llamativa a la posibilidad de que se reduzca el IVA al libro, en el marco de la presentación del proyecto de modernización tributaria.



Durante una conversación con TVN, el jefe de la cartera explicó que aquel impuesto "no se toca por muchas razones, pero entre otras cosas porque para la gente que tiene menos ingresos hay una serie de prestaciones, beneficios, transferencias que son monetarias. Lo importante del sistema tributario no es cómo se recauda, sino cómo se gasta, que el gasto esté bien hecho y focalizado".



Profundizando en el tema y la reducción del IVA, Larraín confesó que "a mí siempre me dicen 'ministro, el IVA al libro', para tener un incentivo a la lectura, pero el día de mañana, una vez que uno reduce el IVA al libro, qué pasa al día siguiente, me dicen 'el IVA a los alimentos de primera necesidad', después me dicen 'el IVA a los medicamentos'".



"Es el comienzo de una cosa muy compleja para el sistema tributario, y por eso no hay nada mejor que tener un sistema lo más parejo posible, con una tasa determinada para todos", expresó.