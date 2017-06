Felipe Kast: "Consumí marihuana hace 15 años"

El miembro de Evopoli, Felipe Kast, se refirió a varios temas vinculados a la agenda y que están en discusión, como por ejemplo la despenalización del consumo de marihuana y el aborto en tres causales.



Acerca de lo primero, comentó que es de la idea de que "los adultos pueden hacer lo que quieran con su vida. Creo que tenemos que avanzar hacia eso (el libre acceso), sin complejos, pero preocupándonos del alto consumo entre nuestros jóvenes. Se ha generado una falsa percepción con respecto a que la droga no genera daños. La propuesta es que tengamos un sistema de licitaciones, cosa de que los recursos los invirtamos en prevención". De paso, confesó que accedió a la marihuana hace 15 años.



En cuanto al aborto, Kast recordó que él realizó una indicación, que no fue aprobada, en la cual señalaba que "la mujer jamás vaya presa, sino que los médicos que lo practiquen. Chocan dos valores para un liberal, como lo es la libertad de la madre y del hijo, poniendo énfasis en los derechos de los más indefensos".



Por otro lado, el precandidato fue consultado acerca de Augusto Pinochet, relevando que él "no hubiera pedido que viniera a Chile" tras ser detenido en Londres.