Felipe Kast: 'Chile Vamos no puede girar hacia la extrema derecha'

Felipe Kast, excandidato presidencial en las pasadas elecciones, analizó el momento político que vive Chile Vamos.

El senador de Evópoli, en conversación con La Tercera, hizo un llamado a no cometer los errores de la Concertación. "Perdieron su capital político cuando giraron hacia la extrema izquierda y cuando abandonaron a la gran mayoría de los chilenos. Tenemos que cuidar de que Chile Vamos no gire hacia la extrema derecha y no abandonemos lo que se ha venido construyendo gracias también al esfuerzo del Presidente Piñera, de incluir y gobernar para todos los chilenos y no solamente ser una coalición que busca gobernar para una minoría de extrema derecha", señaló.

Respecto a las diferencias de su partido con Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente, el economista sentenció que "no vamos a estar de acuerdo en todas las materias. Eso no significa que tengamos una mirada contradictoria. Todo lo contrario: la diversidad de Chile Vamos es su gran riqueza. Y Evópoli le ha abierto una alternativa política a un sector independiente que en el pasado no se sentía identificado con la derecha más conservadora".

Sobre el estado en el que se encuentra su coalición, el otrora diputado apuntó que "un grupo de independientes quisimos levantar un proyecto político para ofrecerle a Chile una propuesta integralmente liberal, no solamente una mirada liberal en lo económico, sino que también una propuesta que asumiera la diversidad cultural de Chile como uno de los triunfos de la libertad, y que le pudiera plantear al país un sueño de justicia, que se vio plasmado en la agenda social de los niños. Este ha sido el logro más importante que hemos tenido como partido político en los últimos años: el triunfo cultural de que hace seis años todos hablaban de la educación universitaria, y hoy vemos que las miradas se han volcado hacia la infancia".

Además, Kast rechazó las críticas por la decisión del Gobierno de restarse del pacto migratorio de la ONU. "Lo relevante es que el gobierno sí tiene una política de puertas abiertas para todos aquellos inmigrantes que quieran venir a Chile a trabajar, e incluso ha enviado un proyecto al Congreso que permite ordenar la política migratoria, que claramente se encontraba sin ninguna hoja de ruta. Puedo decir que en el caso del Presidente Piñera no he visto una política antiinmigrantes", concluyó.