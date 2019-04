Exsuprema sobre Emilio Elgueta: Voté porque lo sancionaran. Nunca fue buen ministro

La exministra de la Corte Suprema, Gabriela Pérez, habló sobre la investigación que existe en contra de Emilio Elgueta, el ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, que enfrenta acusaciones por prevaricación y enriquecimiento ilícito.

En conversación con El Mercurio, Pérez señaló que este incidente "lo encuentro terrible. Es vergonzoso que en el Poder Judicial ocurran cosas como estas. Cómo habrá sido para que pidan su formalización. En el Poder Judicial existe el proteccionismo con respecto a ciertos funcionarios, pero hay ciertas conductas que son intolerables".

Sobre si existe alguna diferencia de opinión o problema entre ella y el magistrado mencionado anteriormente, indicó que "no tenía buena opinión de él como funcionario. Voté porque lo sancionaran por la amonestación privada. Nunca fue buen ministro. Lo calificaba siempre con un cuatro, y en el Poder Judicial eso es bajo".

Recordemos que una de las situaciones que generó mayor repercusión fue que Emilio Elgueta tenía en su poder tres fotografías de la exministra con clavos de acero cruzados en distinta partes de su cabeza, y que fueron encontrados en un cajón de su oficina.

Respecto a esto, Gabriela Pérez dijo -entre risas- que "no estoy inválida como se ha dicho. Acá estoy muy bien. No resultó", haciendo referencia a un supuesto acto de magia negra en su contra.

Asimismo, contó que sufre de problemas en sus riñones y que producto de eso tiene que dialisarse tres veces a la semana, asegurando que "me trasplanté cuando estaba en la Corte Suprema, el que me duró 24 años, hasta el 2011. Esto es parte de mi vida y no tiene nada que ver con la magia negra".

Sobre la "magia negra" que se le realizó y de la cual se enteró por la prensa, cree que "ha sido una cosa tan absurda, de una vulgaridad espantosa. Todo lo encontré grotesco, que una persona que hizo carrera en el Poder Judicial haga este tipo de cosas".

Sin embargo, señaló que la presencia de sus fotos con clavos en su cabeza al interior del cajón de Elgueta es un hecho "incalificable. Que una persona que se supone que tiene un nivel de educación y que ha llegado a ser ministro de una Corte de Apelaciones haga este tipo de cosas, no me cabe en la cabeza", concluyó al respecto.