Expresidente de la DC decide no reficharse y cuestiona liderazgo de Carolina Goic

Una dura baja sufrió la Democracia Cristiana en el proceso de refichaje. Esto, porque el líder de la colectividad entre 2000 y 2001, Ricardo Hormazábal, decidió abandonar su militancia.

Mediante una carta dirigida a los miembros del partido, Hormazábal explica las razones de su decisión que pone fin a 55 años de afiliación falangista, consigna El Mercurio.

Además, el exsenador cuestionó la conducción de Carolina Goic y se mostró contrario a la idea de llevar un candidato directo a la primera vuelta.

"Solo se ha repartido el poder cuando Carolina Goic llega a un acuerdo con todos los grupos internos. Yo me sentí obligado a levantar una candidatura para demostrar que no todos en la DC estaban por eso", sostuvo.

En esa misma línea, el exlíder indicó que "acepté los resultados porque cumplí mi papel testimonial, pero ella no puede hablar de que en ese momento todo el partido estaba detrás de ella. Eso no fue antes y no lo es ahora".