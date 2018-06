Expertos analizan cuenta pública: Un líder es el que muestra un camino, no solo medidas concretas

En La Prueba de ADN realizamos un análisis de la primera cuenta pública del segundo mandato del Presidente Sebastián Piñera con la vicepresidenta de Evópoli, Luz Poblete, y el analista electoral Axel Callis.

Poblete destacó que las medidas anunciadas son "bien ambiciosas" y "ahora hay que ver cómo se implementan", asegurando que "es un gobierno que vuelve a la política de los acuerdos".

Por su parte, Callis reflexionó que "el 80% de las cosas que él anunció requiere de mayorías parlamentarias que no tiene" y argumentó que "no encontré una visión de desarrollo de hacia dónde va el país. Le faltó un sueño, una visión", concluyendo que "un líder lo que hace es mostrar un camino, un horizonte" ya que gobernar "no solamente tiene que ver con medidas concretas".