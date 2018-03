Exministro de Justicia: "No recibí ningún decreto ni proyecto vinculado con Punta Peuco"

El exministro de Justicia, Jaime Campos, conversó en exclusiva con Chilevisión, en donde indicó que no recibió ningún requerimiento con respecto al cierre de la cárcel de Punta Peuco, añadiendo de paso que de haberse efectuado el acto, tampoco hubiese tenido efecto, en vista de la no operación de algunas instituciones del Estado durante el fin de semana.



"Yo me retiré físicamente del Ministerio de Justicia el viernes a las 17:00 y hasta esa hora yo no recibí ningún decreto ni proyecto vinculado con Punta Peuco ni con nada" afirmó.



Campos fue más allá y aclaró cómo fue su actuar con respecto a los indultos, en vista a la oposición acerca del indulto que habría manifestado Michelle Bachelet al otrora frentista Jorge Mateluna.



"En el año y medio que fui ministro, en 77 ocasiones rechacé las solicitudes de indulto y solo di en cuatro casos con razones humanitarias. Nunca lo di en personas sanas", afirmó.



Acerca de haberse concretado el decreto de cierre de Punta Peuco, el exministro sostuvo que "serían actos que no generarían acción alguna, porque la Contraloría está cerrado el fin de semana, por lo que cualquier cosa que se hubiera hecho se habría desecho el lunes".