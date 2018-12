Excancilleres firman declaración conjunta que critica decisión de restarse del Pacto Migratorio

A través de una declaración pública, varios exministros de Relaciones Exteriores deploraron la decisión del Gobierno de Sebastián Piñera de restarse de la suscripción del Pacto Migratorio, aprobado durante la última conferencia de la ONU en Marraquech.



En el texto, firmado por Soledad Alvear, Mariano Fernández, Carlos Figueroa, José Miguel Insulza, Heraldo Muñoz, Juan Gabriel Valdés e Ignacio Walker, se expresa que la determinación (tomada a juicio de ellos de manera improvisada e inconsulta) representa un "serio retroceso en el compromiso de nuestro país con el multilateralismo y con el apoyo a los avances en materia de defensa y promoción de los Derechos Humanos, vía cooperación internacional".



Los otroras ministros comentaron que las justificaciones cambiantes de parte del Gobierno resultan "enteramente sin fundamento", ya que no es cierto que el Pacto afecte la soberanía nacional, puesto que "un principio del documento es el 'respeto a las políticas y prioridades nacionales', dejando precisamente en la soberanía de los Estados la regulación sobre las migraciones".



Además, los firmantes recuerdan que el Ejecutivo se amparó en que el Pacto habría sufrido cambios recientes que hacían su contenido inaceptable, lo cual no es preciso ya que "el texto del documento se cerró definitivamente el 13 de julio de 2018, como lo reconoció públicamente el delegado de la Misión de Chile ante la ONU".



Incluso, se rememora que durante el discurso de Sebastián Piñera ante la Asamblea General de la ONU, había expresado que la política migratoria del país estaba "en perfecta armonía" con el Pacto Mundial.



Al cerrar, los firmantes demandan por "una migración ordenada, segura y regulada en consonancia con nuestro compromiso con los Derechos Humanos y con nuestra digna trayectoria como un país respetado y constructivo en el escenario multilateral".



"Chile, como un país mediano, no puede prescindir del respeto al derecho internacional y de la participación activa y propositiva en la comunidad internacional, la que, hasta ahora, nos había distinguido", concluye el texto.