Estudio revela que 11% de los votos de Beatriz Sánchez optó por Piñera en balotaje

Un estudio realizado por Panel Ciudadano-UDD, comparando números de varias encuestas realizadas entre septiembre y diciembre, aseguró que un 80% de los votantes de Beatriz Sánchez se traspasó a Alejandro Guillier en el balotaje, mientras que un 11% se inclinó por la opción de Sebastián Piñera.

"El electorado no es tan ideológico como creemos, existe mucha diversidad. Pueden decir me gusta la gratuidad, pero no quiero que mi previsión vaya a un fondo común’. En resumen es un electorado volátil", sostuvo Eugenio Guzmán, Decano de la facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo en entrevista con El Mercurio,

En esa misma línea, explicó: "Con que solo un 10% de tu electorado no sea ideologizado, eso ya puede cambiar el resultado de una elección".

Además el presidente electo habría atraído el 27% de los votos de Carolina Goic.