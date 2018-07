Este martes se presentará el documento que solicita la destitución del Fiscal Nacional

Kevin Felgueras, ADN

A pesar de las diferencias, parte del Frente Amplio lo logró y este martes presentarán la petición para sacar de su cargo al Fiscal Nacional, Jorge Abbott.

9 diputados de esta tercera fuerza política dieron su rúbrica para iniciar este proceso que quedará en la sede Judicial.

Parlamentarios del Partido Poder, el Partido Humanista, el Movimiento Autonomista, la Izquierda Libertaria, la izquierda Autónoma y el Partido Regionalista Verde fueron los que dieron luz verde a la petición que hace meses impulsa la diputada Claudia Mix y que incluso sumó un respaldo de última hora: La excandidata presidencial del bloque, Beatriz Sánchez, quien valoró la decisión de Revolución Democrática de seguir un camino paralelo para agravar las penas en caso de cohecho.

Este resultado no marca el camino del Frente Amplio, tal como lo dijeron cuando se acusó constitucionalmente al ministro de Salud en la Cámara de Diputados y no lograron su objetivo. Es por esto que, en la interna del bloque, se habló mucho tiempo de evitar esta ofensiva, que finalmente dejó fuera sólo a Revolución Democrática, al Partido Liberal y que se justifica jurídicamente en no respetar la igualdad ante la ley según han manifestado los congresistas.

La diputada Claudia Mix y Gabriel Boric desdramatizaron estas diferencias, mientras que el parlamentario de RD Pablo Vidal deja en claro que la vía por la Corte Suprema probablemente no sea la más eficaz.

Diferencias en el Frente Amplio que también se reflejan en el resto de la oposición. Y es que fueron parlamentarios del PPD, PS, PRO y Partido Comunista quienes respaldaron esta solicitud que da cuenta de la incoherencia con la que está actuando el Fiscal Nacional.

En tanto, desde el Gobierno, el vicepresidente Andrés Chadwick aseguró que el trabajo de todos debe enfocarse en fortalecer las instituciones, dejando entrever una crítica a la ofensiva de la oposición. Misma postura que manifestó el jefe de bancada de la UDI, Javier Macaya, que aseguró que no existe sustento jurídico para esto.

Independiente de las dudas o discrepancias, mañana a las 9 de la mañana se presentará este documento del que sólo se han adelantado las 14 firmas y los argumentos en general que apuntan a la doctrina Abbott.

Desde este martes, la determinación estará en manos de la Corte Suprema, la cual tendrá que convocar a una sesión especial del pleno para estos efectos.

Para dar luz verde a la destitución, se requiere de la mayoría de los integrantes en ejercicio del máximo tribunal del país.